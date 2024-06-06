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Экс-советник Федуна: Соболева лучше отпустить из «Спартака»

Экс-советник Федуна Камоцци считает, что Соболева лучше отпустить из «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о том, что петербургский «Зенит» интересуется игроком московского «Спартака» Александром Соболевым, отметив, что сейчас футболист не так важен «Спартаку», передает «РБ Спорт».

«Мне кажется, сейчас Соболев не так важен «Спартаку», как он этого заслуживает. В таком случае им лучше отпустить Александра туда, где его будут считать важным игроком основного состава», — сказал Камоцци.

О том, что «Зенит» интересуется Соболевым, 3 июня написал журналист Иван Карпов, отметив, что «Спартак» готов отдать Соболева в другой российский клуб за €30 млн. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее в «Зените» не исключили подписание игрока «Спартака» Соболева.

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