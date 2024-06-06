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Жена Левкина хочет, чтобы супруг сделал пластику: «Как Бред Питт»

Супруга Левкина Марина советовала мужу подтянуть ягодицы у хирурга

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Виктор Горячев

Супруга певца Владимира Левкина Марина Ичетовкина призналась, что уговаривает мужа сделать пластическую операцию. Ее слова передает PROZVEZD.

«Мне очень нравится, когда артисты выглядят молодо. Я, например, в восторге от того, как пластику сделал Бред Питт. <...> А чем мой муж хуже?» — заявила жена артиста.

Ичетовкина уточнила, что советовала мужу подтянуть ягодицы, как это сделал «коллега-одногодка с фамилией на букву «К». Она вспомнила, как поклонницы сходили с ума от фигуры Левкина в 90-х годах. Женщина хочет, чтобы знаменитость вернул былые формы.

При этом сам Левкин признался, что не собирается следовать совету жены. Он уверил, что и без пластических хирургов считает себя в хорошей форме.

«Я же — мужчина! Никакие ягодицы подтягивать не буду», — возмутился исполнитель.

Супруга, в свою очередь, уверила корреспондентов издания, что все же уговорит мужа сделать пластическую операцию.

Ичетовкина и Левкин воспитывают дочь Нику, родившуюся в 2012 году. У певца также есть 30-летняя дочь Виктория от первой жены Марины Левкиной.

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