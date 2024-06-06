В Днепропетровской области на Украине поврежден инфраструктурный объект

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил, что в городе Никополь обнаружили повреждения на инфраструктурном объекте.

Он отметил, что местные жители слышали громкие звуки. По его данным, в результате ударов повреждения получили газопроводы и линии электропередачи. Однако точное место этих объектов он не уточнял.

Накануне на всей территории Украины, в том числе в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей была объявлена ракетная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошел масштабный пожар в здании бывшего завода.