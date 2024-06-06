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В Карелии рабочего придавило ковшом экскаватора

В Карелии рабочий выжил после падения на него ковша экскаватора

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СК РФ по Республике Карелия

В Пудожском районе Карелии возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины во время работы по обустройству газопровода. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2024 года. Мужчина проводил земляные работы на участке, где будет построен газопровод. В какой-то момент его придавило ковшом экскаватора.

Пострадавшего удалось спасти, он получил тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело, согласно собранным следователями материалам, несчастный случай произошел из-за несоблюдения правил охраны труда и нарушения техники безопасности на строящемся объекте.

До этого сообщалось, что в камчатском поселке Палана сотрудника дизельной электростанции придавило упавшими воротами. Инцидент произошел в Тигильском районе Камчатского края, 40-летний рабочий электростанции ремонтировал металлические ворота, мужчина снимал створку ворот с петель, в какой-то момент конструкция обрушилась на него. Рабочий получил черепно-мозговую травму, его экстренно госпитализировали, медики не смогли спасти пострадавшего.

Ранее россиянину придавило голову механизмом на производстве.

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