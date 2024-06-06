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В Запорожской области национализируют активы украинских олигархов

РИА: Запорожская область национализирует предприятия украинских олигархов

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Unsplash

Власти Запорожской области начали изымать активы украинских олигархов в пользу российского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. вице-премьера правительства — и.о. министра экономического развития региона Юрия Гуськова.

«Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию», — рассказал чиновник в интервью агентству на ПМЭФ.

Предполагается, что к концу 2024 года ряд активов перейдет в ведение региональных властей, и они смогут полноценно ими распоряжаться. Среди них — нефтехимическая компания «Азмол», а также предприятия «Бердянские жатки», которые принадлежали украинскому депутату и олигарху Александру Пономареву.

Сейчас ими временно управляет Корпорация развития региона, а власти рассматривают возможность создания на базе компаний технопарка химической отрасли.

5 июня служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. В частности речь шла о киевской компании, которая «занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов».

В ведомстве добавили, что большая часть имущества Балицкого, которую планируется национализировать, находится на подконтрольной России территории Запорожской области.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».

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ПМЭФ-2024
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