По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

В сообщении СК отмечается, что 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде подсчитали количество квартир, поврежденных в результате обстрела 11 мая.