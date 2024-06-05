Фицо рассказал о своем отношении к совершившему на него покушение Цинтуле

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение. Его слова передает RTV.

Политик подчеркнул, что после выздоровления планирует на рубеже июня-июля. Также Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял «одинокий сумасшедший». По его мнению, стрелявший в него Юрай Цинтула является активистом от оппозиции.

Также Фицо заявил, что покушение нанесло серьезный ущерб его здоровью.

3 июня вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что о полном выздоровлении Роберта Фицо можно будет говорить к осени.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее стали известны подробности нападения на политика из «Альтернативы для Германии».