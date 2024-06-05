Шольц поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в Индии

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его Индийской народной партии (БДП) на парламентских выборах и выразил уверенность, что сотрудничество Берлина и Нью-Дели будет продолжаться так же успешно, как и ранее. Об этом сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.

«Наши страны были стратегическими партнерами на протяжении десятилетий. Мы будем успешно продолжать наше сотрудничество для углубления германо-индийских отношений, а также по международным и глобальным вопросам», — отмечается в тексте поздравления.

5 июня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Моди и поздравил с победой его партии на выборах в парламент.

4 июня стало известно, что возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. После этого политик подал в отставку, чтобы 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

Ранее премьер Индии рассказал о своем божественном предназначении.