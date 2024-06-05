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Звезду «Сплетницы» укусила летучая мышь на сцене

Солистку группы The Pretty Reckless Момсен укусила летучая мышь на концерте

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Bcuxphoto/TikTok

Солистка рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серией видеороликов со своего концерта, на которых видно, как артистку кусает летучая мышь.

«Должно быть, я действительно ведьма», — пошутила знаменитость.

Мероприятие прошло в Испании. Во время исполнения одной из песен к певице подлетело животное: оно схватилось за ногу Момсен и укусило. При этом звезда сериала «Сплетницы» не сразу заметила летучую мышь, обнаружив ее только по окончании трека «Witches Burn» — когда фанаты закричали и начали показывать на Момсен пальцем. Затем артистка попросила команду помочь убрать животное с ее ноги.

Позднее исполнительница заявила, что уже сделала уколы от бешенства после инцидента. Она заявила, что ей будут их делать в течение двух недель.

В апреле россиянам объяснили, как вести себя при встрече с летучей мышью. Специалисты заявили, что не стоит их трогать, пытаться погладить, приручить или накормить. Они посоветовали держать дистанцию, так как эти животные могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов.

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