«Наши конкуренты деградируют»: Ротенберг о хоккее без России

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что отстранение России повлекло за собой деградацию мирового хоккея. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы найдем выход благодаря нашим совместным проектам с коллегами, чтобы наши ребята готовились и была внутренняя конкуренция, мы делаем все возможное для этого. Пауза пойдет нам на пользу. А вот наши конкуренты — Канада, США, Финляндия, Швеция — уже деградируют. Посмотрите на их результаты», — заявил Ротенберг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Кирилл Капризов дал совет хоккеистам, желающим уехать из России.