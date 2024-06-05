Ученые обнаружили новые механизмы возникновения землетрясений

Американские геофизики из Брауновского университета в штате Род-Айленд обнаружили новые механизмы возникновения землетрясений. Открытие может улучшить прогнозирование будущих сейсмических событий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты сосредоточились на процессах, происходящих на границах линий разломов — мест, где литосферные плиты Земли соприкасаются друг с другом.

Команда предположила, что типы сейсмической активности зависят от характера скольжения плит относительно друг друга и геометрии разломов. Сложная геометрия создает нестабильное поведение, которое проявляется в виде землетрясений.

Геометрия включает в себя сложные структуры нижележащих горных пород. В случаях, когда обе стороны разлома имеют неровные края, при столкновении они цепляются друг за друга, повышая давление и разрушаясь.

Компьютерный анализ показал, что разломы, где геометрия разломов оказалась более ровной, способствовали плавному скольжению без сотрясений почвы. Но при встрече зазубренных краев происходил скачкообразный рост напряжения, который приводил к землетрясению.

По словам исследователей, их модель нуждается в серии дополнительных тестов. Если теория подтвердится, она может лечь в основу более надежного метода прогнозирования землетрясений, поскольку форму краев разломов намного проще измерить, чем свойства их трения.

Ранее ученые выяснили, что сильный снегопад может вызывать землетрясение.