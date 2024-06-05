Минэкономразвития: безработица снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в апреле 2024 года вновь обновил исторический минимум и составил уже 2,6% от рабочей силы. В марте показатель был на уровне 2,7%, в феврале — 2,8%. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленный Минэкономразвития РФ (есть у «Газеты.Ru»).

По данным министерства, рост заработной платы в марте 2024 года (по последним оперативным данным) в номинальном выражении ускорился до +21,6% в годовом выражении после +19,3% в феврале. В реальном выражении зарплаты прибавили 12,9% год к году, до 87 740 рублей. За I квартал 2024 года рост номинальной заработной платы составил +19,5% г/г, реальной заработной платы – +11% г/г.

По оценке ведомства, рост реальных денежных доходов по итогам января-марта 2024 года составил +5,9% год к году. Реальные располагаемые доходы выросли на +5,8% в годовом выражении. Это в целом соответствует высокому уровню роста прошлого года.

Основной положительный вклад в динамику реальных денежных доходов в I квартале 2024 года внесли оплата труда наемных работников

(+8,8% год к году в реальном выражении), доходы от социальных выплат (+1,4% г/г) и предпринимательской деятельности (+0,9% г/г).

Вклад -0,4 п.п. (-5,3% г/г).

По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП РФ превысил уровень прошлого года на +4,4% год к году после +4,2% г/г в марте.

Годовая инфляция в апреле составила 7,84% после 7,72% в марте 2024 года.

Ранее экономист сообщил о снижении инфляции в России.