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Силовики расследуют кражу средств у монахинь

Правоохранители проверяют кражу денег монахинь сотрудниками криптобиржи Bybit

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правоохранители проверяют кражу денег монахинь московской Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ (ставропигиальный монастырь) сотрудниками криптобиржи Bybit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей следствия.

«В настоящее время после заявления о хищении с банковского счета более 26 млн рублей Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Предварительно, к преступлению причастны руководители криптобиржи Bybit, нескольких сотрудников уже проверяются», — заявили в правоохранительных органах.

Столичный монастырь объявил о краже 26 млн рублей — по данным следствия, деньги были похищены бухгалтером, которая перечислила эти средства телефонным мошенникам. Как утверждает задержанная, кроме денег монастыря, она перевела мошенникам также и собственные 1,8 млн рублей.

До этого Сбер рассказал, что 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что государство и бизнес объединятся для борьбы с телефонными мошенниками.

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