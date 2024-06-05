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Бывший завод Bosch перешел на российские компоненты

Бывший завод Bosch будет выпускать свечи зажигания из отечественного сырья

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Shutterstock/Gorodenkoff

«Росатом» и Meteor Auto, владеющая бывшим заводом «Роберт Бош Саратов», подписали соглашение о производстве импортозамещающих материалов для автопрома. Об этом компании сообщили корреспонденту «Газеты.Ru», посетившему Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

Партнеры нацелены на налаживание производства диоксида циркония из российского сырья. Этот материал используется при создании свечей зажигания, которые, в частности, выпускает Meteor Auto.

«Конечная цель — запуск в серийное производство порошка диоксида циркония из российского сырья, который заменит существующие зарубежные аналоги и повысит технологическую независимость национальной автомобильной промышленности», — заявили в «Росатоме».

Отмечается, что свечи зажигания, которые содержат диоксид циркония, более прочны и устойчивы к коррозии.

До этого водителям рассказали, какие свечи зажигания ломают двигатель. По словам автоэкспертов, на современные автомобили устанавливают свечи зажигания с короткими изоляторами, поскольку они лучше отводят тепло. «Чем изолятор длиннее, тем свеча горячее: она непригодна к работе в высокофорсированных современных моторах, где будет перегреваться и вызывать калильное зажигание», — пояснили они. А вот короткий изолятор, напротив, обеспечивает хорошую теплоотдачу. При этом из-за него же ухудшается самоочистка свечи.

Ранее россиянам рассказали, что может произойти с автомобилем из-за жары.

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