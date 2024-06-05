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В России ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в России с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Годовая инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17% против 8,07% неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«За неделю с 28 мая по 3 июня 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, год к году — 8,17%», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в секторе продовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели. Продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен практически не изменились. В секторе услуг инфляция составила 0,55%.

До этого сообщалось, что Центробанк России при оптимистичном сценарии развития ситуации может начать снижать ключевую ставку уже с сентября текущего года. Такую возможность допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку и совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Ранее в Банке России назвали временным период высоких ставок в стране.

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