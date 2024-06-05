Жительница Кубани заявила, что боец СВО избил ее бутылкой и кирпичом за отказ познакомиться

Жительница Краснодарского края Марьям рассказала «Газете.Ru», что несколько дней назад в городе Кропоткин на нее напал покинувший часть боец СВО Андрей Бадма-Гаряев. По ее словам, мужчина был под воздействием наркотиков. Медики зафиксировали у пострадавшей перелом носа, сотрясение мозга и сильные гематомы.

«В тот вечер мы с подругами гуляли, ничего не предвещало беды. Андрей Бадма-Гаряев начал кричать нам вслед, пытался познакомиться, вел себя неадекватно. Он покинул место службы, разгуливал и напал на меня в состоянии наркотического опьянения. Он кричал нам «девочки, давайте познакомимся», «пошлите ко мне в гости». Когда мы ему сказали, что мы не знакомимся, он снял футболку с себя, начал на нас бежать и кричать «вы ***, че тут ходите», дергать за руки. Он разбил мне стеклянную бутылку об голову, ударил кирпичом по спине и наносил удары по лицу с ноги, а затем скрылся. По судмедэкспертизе выявлены сильные гематомы, в области головы, сотрясение мозга, сломанный нос со смещением, ссадины на лице и синяки по всему телу», — сказала она.

Марьям отметила, что она незнакома с нападавшим, но знает, что мужчина сидел за покушение на убийство и оттуда отправился на спецоперацию. По словам пострадавшей, задержать Бадма-Гаряева не удалось — после инцидента он вернулся в зону СВО.

«Ранее он был судим и сидел в тюрьме за покушение на убийство, на СВО попал через тюрьму. Таких людей нужно сажать, ему не место в обществе. Он порезал мужчину и решил выйти на свободу через СВО, но там не находясь, напал на беззащитных девушек. Если он защитник страны, это не подобающее поведение для мужчины. Его не задержали, он уехал на СВО, когда я пошла писать заявление. Я писала Бастрыкину жалобу, [Вениамину] Кондратьеву (губернатор Краснодарского края — Газета.Ru), на сайт президента, чтобы приняли меры. Полиция может замять данное дело», — заключила она.

Как сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в связи с инцидентом проводится проверка, назначен ряд медицинских экспертиз.

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