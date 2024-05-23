Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 14:15 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что противник применил дрон самолетного типа для удара по объектам на российской территории. По данным Минобороны, это уже третий дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили над регионом за день.

До этого о том, что над Белгородской областью сбили еще один беспилотник ВСУ сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал. Как отметил глава региона, в Белгороде один автомобиль повредило осколком после срабатывания системы ПВО. В машине оказался пробит бак, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).