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Американский генерал приехал в Киев и рассказал о проблемах ВСУ

Отставной генерал США Дептула назвал системы ПВО слабым местом ВСУ

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула назвал неразумное обращение с американскими вооружениями главным слабым местом Украины. Об этом сообщается на сайте института Митчелла.

По мнению Дептула, если ВСУ не будут разумно использовать американское оружие, то это только продлит конфликт.

Отставной генерал на встрече с ключевыми руководителями ВВС, Генштаба и Минобороны Украины в Киеве рассказал, что это вопрос номер один, который необходимо решить, если США хотят помочь Украине.

Дептула добавил, что американское оружие не угрожает российским зенитно-ракетным комплексам в зоне конфликта, а отсутствие угрозы позволяет ВС РФ уверено атаковать украинскую технику далеко в глубине украинского воздушного пространства.

До этого руководитель Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджету страны не хватает $5 млрд, которые необходимы для закупки вооружения. 

Накануне стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране.

Ранее в Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО.

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