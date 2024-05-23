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Власти рассказали о работе КПП после создания особой зоны на границе с ЛДНР

Голубев: создание особой зоны на границе с ЛДНР не повлияет на работу КПП

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Reuters

Указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с ДНР и ЛНР не приведет к изменению в работе КПП для граждан. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что собственники земельных участков и помещений, находящихся в стометровой зоне внутри особой зоны, смогут находиться там без ограничений, как сотрудники государственных и муниципальных учреждений, выполняющие служебные задачи. Все остальные граждане должны будут для нахождения в этой зоне уведомить о своих намерениях специалистов Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

До этого Голубев подписал указ об установлении особой пятикилометровой зоны на административной границе с ДНР и ЛНР.

По словам главы администрации региона, особая зона позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, а также незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию Ростовской области.

Ранее политолог заявил, что ВС РФ осенью могут выйти к границам ДНР и ЛНР.

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