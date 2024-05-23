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Немецкий журналист сделал неутешительный прогноз для Украины по Волчанску

Журналист Репке заявил, что Украина потеряет Волчанск в течение нескольких дней

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Evgeniy Maloletka/AP

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над оставшейся частью города Волчанск в течение нескольких дней. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней», — написал Репке.

Он отметил, что российские военнослужащие заняли административное здание города, где пять дней назад фотографировались сотрудники ГУР Украины.

По словам журналиста, «не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска».

22 мая руководитель российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили переправы, когда отступали из Волчанска.

21 мая Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход украинских войск из Волчанска.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил о переброске последних резервов ВСУ под Харьков.

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