Nvidia почти обогнала по рыночной стоимости весь фондовый рынок Германии

Рыночная стоимость американского бигтеха Nvidia скоро превысит капитализацию всего фондового рынка Германии. Об этом пишет издание MarketWatch.

По итогам торгов в среду, 22 мая, стоимость всех торгующихся на бирже в ФРГ компаний составила €2,315 трлн, или $2,51 трлн. На предварительных торгах в четверг бумаги Nvidia подорожали на порядка 7%, до $1016 за штуку. В результате рыночная капитализация компании поднялась до $2,548 трлн.

Всего несколько месяцев назад капитализация Nvidia впервые преодолела отметку в $2 трлн. Компания входит в тройку самых дорогих публичных компаний США вместе с Microsoft и Apple.

До этого была названа единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП. Ей стала Saudi Aramco из Саудовской Аравии.

Ранее датский Novo Nordisk затмил масштабами всю экономику родной страны.