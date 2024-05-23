В JPMorgan признали, что в Китае приходится «нелегко»

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон признал, что в последние годы банку непросто вести бизнес в Китае, особенно в инвестиционно-банковском сегменте. Как сообщает Financial Times, Даймон выступая на ежегодной конференции JPMorgan в Шанхае, он заявил, что некоторые направления «ушли в глубокое пике», несмотря на общий рост деятельности банка в стране.

«Часть инвестбанковского бизнеса в последние пару лет рухнула, но я не беспокоюсь об этом... Будут взлеты и падения», — отметил Даймон.

В то же время он выразил оптимизм в отношении других сфер, таких как управление активами, которые «со временем, надеюсь, будут расти».

«Мы просто продолжаем инвестировать в любой стране, где присутствуем», — добавил глава JPMorgan.

Банк отказался комментировать эти заявления. По данным Dealogic, в этом году JPMorgan участвовал лишь в одном размещении акций в Китае на $80 млн. Общий объем сборов от IPO в КНР составил с начала года лишь $8,3 млрд — минимум с 2009 года.

В начале мая суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank.

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