Депутат Госдумы уволился, чтобы стать региональным министром

Депутат Госдумы Виталий Кушнарев досрочно сложил полномочия, чтобы перейти на должность в региональном правительстве. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее думское постановление.

«Считать досрочно прекращенными полномочия... 27 мая 2024 года», — говорится в документе.

Уточняется, что Кушнарев перейдет на работу в правительство Ростовской области в качестве замгубернатора — министра транспорта.

В Думе Кушнарев находился с момента избрания в 2021 году и был членом комитета по строительству и ЖКХ. До этого с ноября 2016-го по 23 апреля 2019 года был мэром Ростова-на-Дону.

В октябре 2021 года ростовские СМИ сообщили, что Кушнарев якобы сбил на своем автомобиле 84-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Позднее в ростовском региональном отделении партии «Единая Россия» опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что глава села на Кубани ушел в отставку после скандального спектакля в местном ДК.