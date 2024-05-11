В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении Гладкова, опубликованном в 11:04 мск.

В Telegram-канале мэрии Белгорода также появилось предупреждение о ракетной опасности на территории всей Белгородской области.

До этого глава региона сообщал, что украинские военные обстреляли село Щетиновка. По словам Гладков, никто из мирных жителей не пострадал.

В в 8:41 мск в субботу губернатор также сообщал об угрозе ракетной атаки.

10 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.