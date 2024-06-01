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Такер Карлсон объяснил, почему Украина перестанет существовать

Журналист Карлсон: Украина перестанет существовать через 50 лет из-за США

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Amr Alfiky/Reuters

Украина может прекратить свое существование уже через 50 лет в результате предательства страны со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в рамках беседы с сыном экс-президента США Дональда Трампа Дональдом Трампом-младшим, интервью сына бывшего президента США опубликовано на сайте Такера Карлсона.

«Украина перестанет существовать через 50 лет… Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что на Украине уже вовсю продают земли инвесторам из других государств. При этом, по мнению Карлсона, Украину в будущем могут «заполонить» мигранты из стран третьего мира.

До этого Карлсон заявлял, что Россию невозможно победить, для Запада организация украинского кризиса оказалась глупой идеей. По его словам, у Украины нет шансов победить страну, население которой на сто миллионов человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо внушительнее, чем у нее.

При этом Карлсон признал, что за Украиной стоят «на самом деле США».

В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью Карлсону заявлял, что все заявления о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей», в действительности же у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В ответ на вопрос о возможности направить войска в польское государство президент ответил, что это возможно только в случае, если Польша нападет на РФ. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Карлсон прокомментировал обвинительный приговор Трампу.

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