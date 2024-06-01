Неизвестные разгромили офис партии Саакашвили

Толпа неизвестных разгромила офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба партии в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В 2:30 по местному времени (1:30 по мск) представители партии сообщали о 30-40 пришедших в сопровождении полиции и прикрепили видеозапись из офиса. Позднее в партии уточнили, что нападавшие пробыли в помещении более получаса, по данным пресс-релиза, их было около ста.

«Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование повреждено», — сообщили в партии.

В нападении «Единое национальное движение» обвинило режим Бидзины Иванишвили. Иванишвили до этого занимал пост премьер-министра Грузии, он является основателем правящей партии страны «Грузинская мечта».

До этого Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах.

Он также призвал все оппозиционные силы к объединению перед предстоящими осенью парламентскими выборами. По его словам, необходим единый список от оппозиции, чтобы добиться победы.

Ранее Иванишвили заявил, что в 2030 году Грузия станет членом Евросоюза.