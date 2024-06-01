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В России создали первые в мире наземные дроны на колесной и гусеничной платформах

«Ростех»: в РФ созданы первые в мире наземные боевые дроны «Депеша» и «Багги»

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России созданы первые в мире роботизированные наземные дроны, способные выполнять разнообразные задачи в зоне боевых действий. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В настоящее время представлены две модели: «Депеша» и «Багги», отличающиеся грузоподъемностью и рядом иных характеристик. Оба дрона — дистанционно управляемые. Они могут «быстро и незаметно доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат».

«Депеша» представляет собой платформу на гусеничном ходу, управляемую оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. «Багги» построен на колесной платформе, управление осуществляется с помощью джойстика и планшета.

В пресс-релизе «Ростеха» указано, что в различных вариантах исполнения они могут использоваться для поражения живой силы противника и разного рода фортификационных сооружений, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Кроме того, их можно применять для преодоления оборонительных сооружений типа «зубы дракона», освобождая проход бронетехники, для разминирования и минирования местности. Оба робота могут доставлять на передний край заряд и использоваться как наземные дроны-камикадзе.

30 мая сообщалось, что в РФ создан бронежилет-трансформер «Медоед». Он состоит из двух бронежилетов с классом защиты БР-5 и БР-3 и предназначен для бойцов в зоне специальной военной операции.

Ранее глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие.

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