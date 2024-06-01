ВСУ атаковали село в Белгородской области FPV-дроном

Вооруженные силы Украины утром 1 июня атаковали беспилотным летательным дроном вида FPV село Мокрая Орловка Грайворонского городского в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник заверил, что в результате атаки из людей никто не пострадал. Однако, при падении дрона в последующей детонацией повредились окна и кровля одного частного жилого дома, а также автомобиль. Оперативные службы были направлены на место происшествия.

До этого власти Белгородской области сообщали о ракетной опасности в 00:25 мск.

В ночь на 1 июня украинские войска обстреляли село в Шебекинском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Также накануне вечером ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.