Россиянам рассказали, как обнаружить в продуктах скрытый сахар

Избыток сахара — прямой путь к набору веса, а также развитию серьезных заболеваний, в том числе диабета. Однако важно понимать, что производители успешно «маскируют» сахар в составе продуктов, рассказала «Газете.Ru» преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева.

«За такими названиями, как фруктоза, сахароза, декстроза (сахар, полученный из кукурузы), левулоза (второе название фруктозы), меласса (черная патока) также по сути скрывается сахар. Также иногда сахар маскируют при помощи слов, которые потребителю кажутся более «здоровыми»: сироп, нектар, обработанный и т.д. Однако сути это не меняет», — объяснила эксперт.

По словам Беляевой, самые известные «аналоги» сахара — фруктоза и сахароза.

«Первый метаболизируется почти каждой клеткой организма, второй — практически полностью в печени. При этом многочисленные исследования выявили, что чрезмерное употребление продуктов с фруктозой приводит к развитию инсулинорезистентности, метаболического синдрома, жировой болезни печени и диабету второго типа», — добавила она.

Стоит свести к минимум включение в рацион продуктов с искусственными подсластителями (аспартам, сукралоза, сахарин) и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, произведенным химически. Высоким содержанием фруктозы также характеризуется агава.

«Более предпочтительным вариантом являются подсластители с низким гликемическим индексом: финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мед, кокосовый сахар, патока», — рассказала эксперт.

Тем же, кто пристально следит за своим здоровьем, Беляева рекомендовала придерживаться продуктов, которые содержат натуральные сахара. Фрукты, овощи и молочные продукты не только обладают приятным вкусом, но и содержат клетчатку, питательные вещества и различные полезные нутриенты.

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