Сын Трампа прокомментировал судебный вердикт отца

Судебный вердикт против бывшего президента США Дональда Трампа является политически мотивированным, нынешняя администрация президента Джо Байдена пойдет на все для того, чтобы остановить Трампа. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил сын экс-президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший.

«Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа», - подчеркнул он.

Сын бывшего президента назвал решение своего отца вновь баллотироваться на пост президента США отличной идеей. Демократы опасаются возвращения Трампа в Белый дом, добавил он.

До этого присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден прокомментировал решение суда присяжных о вине Трампа.