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Сын Трампа прокомментировал судебный вердикт отца

Трамп-младший заявил, что политические противники боятся возвращения Трампа

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Justin Lane/AP

Судебный вердикт против бывшего президента США Дональда Трампа является политически мотивированным, нынешняя администрация президента Джо Байдена пойдет на все для того, чтобы остановить Трампа. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил сын экс-президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший.

«Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа», - подчеркнул он.

Сын бывшего президента назвал решение своего отца вновь баллотироваться на пост президента США отличной идеей. Демократы опасаются возвращения Трампа в Белый дом, добавил он.

До этого присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден прокомментировал решение суда присяжных о вине Трампа.

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