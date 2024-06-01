В Новошахтинске школьник получил ожог 80% тела на крыше вагона поезда

В Ростовской области 14-летний школьник получил ожог 80% тела на крыше вагона поезда. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел в Новошахтинске 30 мая, пятеро подростков гуляли в районе железнодорожной станции Несветай. Один из школьников решил забраться на крышу стоящего вагона поезда. Мальчик оказался рядом с проводами под напряжением, от которых получил мощный разряд.

Его друзья обратились за помощью к сотрудникам станции, которые немедленно вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, у него диагностирован ожог 80% тела. За жизнь школьника борются врачи.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подростка-зацепера ударило током в паховую область. Молодой человек забрался на крышу поезда, стоявшего на станции «Электроугли», начал раскачивать токоприемник и получил удар током. Пострадавший упал с крыши поезда на рельсы, его успели вытащить на платформу очевидцы. Молодому человеку оказали первую помощь, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. По предварительным данным, зацепер собирался снять видеоролик — у него в кармане находилась колода золотых долларов.

Ранее в Приморском крае подросток решил сократить путь и получил удар током на крыше поезда.