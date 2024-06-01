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ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

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Shutterstock

ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При обстреле никто не пострадал.

«Различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подомовой обход продолжается», — сообщил Гладков.

До этого ВСУ атаковали дроном село Мокрая Орловка в Белгородской области.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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