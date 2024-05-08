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Врач рассказала об опасности картофеля для здоровья

Врач Соломатина: картофель может быть опасен для здоровья

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Freepik.com

Картофель может представлять опасность для здоровья людей, потому что он обладает высоким гликемическим индексом. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Она рекомендует исключить его из рациона пожилым людям, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, в том числе, сахарный диабет.

«Гликемический индекс — это способность того или иного продукта повышать уровень глюкозы в крови. Когда повышается глюкоза, она очень разрушительно воздействует на наши сосуды и фактически их повреждает, вызывая воспаление. Далее оседает холестерин, после чего может образоваться атеросклеротическая бляшка. В результате определенные белки крови начинают там оседать и кровоток нарушается. Иногда эта бляшка отрывается и все заканчивается тромбами», — предупредила Соломатина.

По ее словам, наиболее полезными способами приготовления данного овоща являются запекание или варка, потому что в этом случае гликемический индекс продукта ниже, чем у жаренного.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что самым полезным для пожилых людей считается молодой картофель, в котором содержится большое количество витамина C и минеральных веществ. Она уточнила, что в нем также много калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы пожилых.

Ранее врач назвала полезный для гипертоников продукт.

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