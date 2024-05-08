В Москве случайно откопали похожий на снаряд предмет

В Москве во время земляных работ по ул. Саляма Адиля откопали предмет, похожий на снаряд калибра 120 миллиметров. Об этом 360.ru сообщает со ссылкой на свой источник.

Работы проводились неподалеку от дома №9, к.1 на расстоянии примерно 20 м от жилых домов. По данным источника, после обнаружения подозрительного предмета участок огородили металлическим забором. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, до этого при строительстве метро в Санкт-Петербурге нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На него наткнулись рабочие при подготовительных работах для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская».

Ранее в Белгороде обнаружили два неразорвавшихся украинских снаряда.