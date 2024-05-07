Милонов назвал преимущества раздела знакомств на «Госуслугах»

Раздел знакомств на «Госуслугах» поможет найти надежного партнера. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов​.

«Ни один частный сервис не имеет юридической возможности проверять правильность указанных данных. Портал «Госуслуги» проводит сертификацию учетной записи, таким образом, если вы хотите познакомиться для серьезных отношений, будете иметь возможность общаться только с теми, кто прошел проверку», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что на портале можно будет увидеть, холост человек или находится в браке. При этом, по его словам, личные данные, к примеру, о недвижимости или заработной плате пользователя раскрывать не планируется.

Идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы найти себе партнера, Милонов озвучил 6 мая. Депутат отметил, что за последние годы зарубежные сервисы покинули российский цифровой рынок из-за незаконного санкционного давления со стороны западных стран. Однако, по его словам, сфера онлайн-знакомств все еще актуальна в России.

Согласно опросу, проведенному позднее kp.ru, большинство (79%) россиян выступили против идеи создать раздел для знакомств на «Госуслугах». Они подчеркнули, что портал является серьезным ресурсом, который должен использоваться только для документооборота и решения ключевых вопросов. При этом 20% респондентов восприняли инициативу позитивно.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, похищающих деньги через «Госуслуги».