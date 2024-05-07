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В Еврейском музее и центре толерантности представят архивные материалы времен ВОВ

В Еврейском музее в Москве пройдет выставка, посвященная героям ВОВ

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Еврейский музей и центр толерантности

В Еврейском музее и центре толерантности с 7 мая по 4 августа пройдет выставка «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Мероприятие будет посвящено советским евреям, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«События 1941–1945 годов будут представлены в экспозиции сквозь призму истории и судеб отдельных людей, которые столкнулись с суровыми испытаниями и внесли неоценимый вклад в коллективный подвиг страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мультимедийной экспозиции выставки представят аудиоверсии дневников военного времени, видеохронику и фотографии. Кроме того, ее посетители смогут увидеть дневники, стенограммы бесед и письма военного времени. По мнению кураторов выставки, таким образом посетители смогут увидеть личный вклад каждого человека на пути к победе.

Один из разделов выставки будет посвящен обороне Москвы и боям лета — осени 1941 года. Он расскажет, как формировалось народное ополчение, а также о судьбе писательской роты, большую часть которой составляли евреи.

«Военные корреспонденты были участниками всех крупных сражений, они снимали солдат во время боя и короткого отдыха, описывали ужасы войны и подвиги героев. На выставке зритель сможет оценить значение их работы для победы и сохранения памяти», — говорится в сообщении.

Кроме того, в музее будет представлен фотоархив одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея. В архиве находятся фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях.

Отмечается, что отдельный раздел выставки посвящен женщинам — героям войны. Он расскажет об их вкладе во всеобщую победу. Еще один зал экспозиции покажет Берлин 1945 года глазами участников войны.

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