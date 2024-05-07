Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности употребления клубники

Врач Мухина: клубника может вызвать покраснение и зуд кожи

close
100%
Pexels

Употребление клубники может спровоцировать аллергическую реакцию, покраснение, зуд кожи, крапивницу и отек Квинке. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, семена этой ягоды могут быть опасны для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Клубника усыпана зернышками с ворсинками. Эти семечки вообще не перевариваются и могут царапать слизистую. Если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то это будет такой раздражающий фактор, который может спровоцировать обострение данных заболеваний», — пояснила Мухина.

Кроме того, ягоды для защиты от вредителей могут обрабатывать химическими препаратами, которые также могут негативно отразиться на здоровье, в том числе, нарушить функцию печени и почек, продолжила врач. Чтобы не допустить появления этих проблем, она советует употреблять не более 200 г клубники в день.

Исследователи из Академического центра здоровья университета Цинциннати (США) до этого обнаружили, что включение восьми ягод клубники в ежедневный рацион может улучшить память и настроение, а также потенциально защитить от слабоумия и депрессии.

Ранее агроном объяснил, как правильно выбрать хорошую клубнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами