Россиян предупредили об опасности употребления клубники

Употребление клубники может спровоцировать аллергическую реакцию, покраснение, зуд кожи, крапивницу и отек Квинке. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, семена этой ягоды могут быть опасны для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Клубника усыпана зернышками с ворсинками. Эти семечки вообще не перевариваются и могут царапать слизистую. Если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то это будет такой раздражающий фактор, который может спровоцировать обострение данных заболеваний», — пояснила Мухина.

Кроме того, ягоды для защиты от вредителей могут обрабатывать химическими препаратами, которые также могут негативно отразиться на здоровье, в том числе, нарушить функцию печени и почек, продолжила врач. Чтобы не допустить появления этих проблем, она советует употреблять не более 200 г клубники в день.

Исследователи из Академического центра здоровья университета Цинциннати (США) до этого обнаружили, что включение восьми ягод клубники в ежедневный рацион может улучшить память и настроение, а также потенциально защитить от слабоумия и депрессии.

Ранее агроном объяснил, как правильно выбрать хорошую клубнику.