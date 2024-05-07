Россияне ответили, готовы ли они знакомиться на Госуслугах

Большинство (79%) россиян выступили против идеи создать раздел для знакомств на портале Госуслуг, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,7 тыс. человек.

Они подчеркнули, что Госуслуги являются серьезным ресурсом, который должен использоваться только для документооборота и решения ключевых вопросов.

При этом 20% респондентов восприняли инициативу позитивно. 11% из них посчитали такие знакомства удобными, потому что в профиле человека можно будет узнать всю информацию, в том числе, был ли он в браке, есть ли у него дети, есть ли кредиты. Еще 9% отметили, что такие знакомства будут более безопасными, потому что пользователи будут регистрироваться через свой официальный профиль.

«Давно пора. Если государство заинтересовано в появлении большего количества детей, то нужно начинать с того, что нужно больше пар знакомить друг с другом, иначе нам через несколько лет грозит появление большого количества хикикомори (затворников), как в Японии», — поделился мнением участник опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. По словам депутата, за последние годы зарубежные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за незаконного санкционного давления со стороны западных стран. Однако он отметил, что сфера онлайн-знакомств и поиска партнера для серьезных отношений все еще актуальна в России.

Ранее телеведущая Роза Сябитова оценила идею знакомств на портале «Госуслуг».