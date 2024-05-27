Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосибирские родители пожаловались на концерт Элджея

Shot: на концерт Элджея общественникам Новосибирска пожаловались родители

close
100%
sayonaraboy

Стали известны подробности о протесте жителей Новосибирска против концерта рэпера Элджея. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, общественникам на концерт, запланированный в рамках «Черника Феста», пожаловались новосибирские родители.

Родители, написавшие коллективное письмо активистам из движения «Зов народа», не понравилось, что в текстах Узенюка якобы содержится «прямая пропаганда употребления наркотиков и разврата».

В частности, родителям не понравились строчки «На баре синие. Мы танцуем под минимал», «Я смотрел сзади, слева, справа — ты [великолепная] на все сотни процентов».

Кроме Элджея, на фестивале выступят МакSим, Султан Лагучев, Dava и другие.

Накануне стало известно о протесте против концерта Элджея активистов из «Зова народа». Они обратились с жалобой в Следственный комитет.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами