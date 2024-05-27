Новосибирские родители пожаловались на концерт Элджея

Стали известны подробности о протесте жителей Новосибирска против концерта рэпера Элджея. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По информации издания, общественникам на концерт, запланированный в рамках «Черника Феста», пожаловались новосибирские родители.
Родители, написавшие коллективное письмо активистам из движения «Зов народа», не понравилось, что в текстах Узенюка якобы содержится «прямая пропаганда употребления наркотиков и разврата».
В частности, родителям не понравились строчки «На баре синие. Мы танцуем под минимал», «Я смотрел сзади, слева, справа — ты [великолепная] на все сотни процентов».
Кроме Элджея, на фестивале выступят МакSим, Султан Лагучев, Dava и другие.
Накануне стало известно о протесте против концерта Элджея активистов из «Зова народа». Они обратились с жалобой в Следственный комитет.
Ранее Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате.