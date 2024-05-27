Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к изучению обстоятельств отступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне ГБР возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений ВСУ в связи с тем, что украинские военные в населенных пунктах Харьковской области оставили свои позиции при наступлении армии России. По данным следствия, офицеры и солдаты 125-й бригады ВСУ не организовали должным образом оборону, что стало причиной потери позиций.

24 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль более 50% территории города Волчанска в Харьковской области. По словам парламентария, сейчас российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ. Тем не менее, солдатам приходится действовать очень осторожно, добавил он.

До этого ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер сказал, что почти ежедневно населенные пункты Харьковской области переходят под контроль ВС РФ. Он отметил, что ВСУ продолжают сдавать деревни и поселки, жители которых ждали прихода россиян.

Ранее украинский десантник рассказал о тактике ВС РФ по взятию Волчанска.