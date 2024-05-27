Россиян предупредили о бесполезности GPS-маяков для защиты машины от угона

Установка на автомобиль GPS-маяков не является эффективным средством для предотвращения угона автомобиля и поиска уже угнанной машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Маяк дает шанс найти автомобиль после угона, хотя, как показывает практика, это сложное мероприятие. Были случаи, когда владелец находил части машины со спрятанным маяком, а самой машины уже не было», — рассказал Кондрашов.

По его словам, угнанная машина может находиться в движении, и координаты о ее местонахождении, которые маяк присылает раз в сутки, могут оказаться неактуальными для владельца, находящегося в другом городе. Кроме того, автомобиль может находиться на закрытой территории, и попасть на нее можно будет только при помощи полиции через продолжительное время.

«Маяк – средство для самоуспокоения автовладельца. Как показывает практика, владелец после угона не может пойти и своими силами ее забрать», — подытожил Кондрашов.

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