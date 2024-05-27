Представители запрещенного в РФ движения «Талибан» поучаствуют в ПМЭФ

Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Российской Федерации Замир Кабулов заявил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает «Россия 24».

Кабулов подчеркнул, что руководитель министерства труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты примут участие в ПМЭФ.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что инициатива о возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций отражает объективную реальность.

27 мая директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что российские министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее талибов пригласили на ПМЭФ.