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Отстраненная сборная России обошла Финляндию в рейтинге IIHF

Сборная России обошла Финляндию и поднялась на второе место в рейтинге IIHF

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сборная России поднялась на второе место в обновленном после чемпионата мира — 2024 рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Российская команда опередила национальную сборную Финляндии, которая на завершившемся мировом первенстве выбыла на стадии четвертьфинала. В активе России — 4065 баллов, у финнов — 3955.

Возглавляет рейтинг IIHF Канада (4100), оставшаяся без медалей на турнире. Ставшие чемпионами планеты чехи набрали 3945 очков и поднялись с восьмого на четвертое место.

Чехия в матче за золотые медали мирового первенства оказалась сильнее сборной Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла национальную сборную Канады. Игра прошла также в Праге на «О2 Арене» в присутствии 14 929 зрителей и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии, из-за чего сборные пропускают чешский чемпионат мира. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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