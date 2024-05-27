Слепаков обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Комик и певец Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в кассации отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова. Дата заседания пока неизвестна.

Минюст внес Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля 2023 года. Министерство утверждало, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против военной операции, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Представители Слепакова отрицают, что комик получал иностранное финансирование. 15 мая артист подал иск к Министерству юстиции России, потребовав снять с них статус иноагента.

2 июня Замоскворецкий суд Москвы отказал Слепакову в иске по снятию статуса иноагента. Судья принял во внимание доводы Минюста.

Семен Слепаков в 2022 году переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться в Россию.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу в суд из-за иноагентства.