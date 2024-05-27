Медведева призвали быть начеку в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова поделилась ожиданиями от стартового матча россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции, где его соперником будет немец Доминик Кепфер. В комментарии «Газете.Ru» Петрова призвала Медведева быть начеку.

«Сегодня Медведев играет против Кепфера — они в этом году уже встречались в Майами, и Даня выиграл в двух сетах, но первый сет дошел до тай-брейка. Поэтому нужно быть начеку. В принципе, теннисисты из Германии хорошо играют на земляном покрытии, и здесь Даниилу важно хорошо начать с первого мяча, с первого гейма», — заявила Петрова.

В середине мая Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он уступил свое место представителю Германии Александру Звереву.

Матч между Кепфером и Медведевым состоится в понедельник, 27 мая. Игра начнется не раньше 18:50 по московскому времени. В случае победы россиянин сыграет с сильнейшим в паре Тьяго Монтейро — Миомир Кецманович.

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