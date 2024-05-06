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Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

Синоптик Варакин: температура воздуха в Москве на 9 мая составит +5-10°C

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Температура воздуха в Москве 9 мая будет находиться в пределах +5-10°C, в этот день также ожидается холодный ветер. Об этом kp.ru рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в ночь на 9 мая на территории к северу и северо-востоку от столицы может пройти дождь с мокрым снегом. Он объяснил, что такой характер погоды вызван чередой циклонов, которые идут к нам с северной Атлантики и будут оказывать воздействие до 12 мая.

«Температуры будут на четыре-шесть градусов ниже нормы, это соответствует, скорее, началу апреля», — уточнил Варакин.

При этом температура воздуха во второй половине мая вернется к своим климатическим, то есть плюсовым значениям, заключил эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд до этого заявил, что погода в российских регионах в мае скорее характерна для начала апреля. По словам синоптика, в ближайшие дни ожидаются заморозки не только в умеренных широтах, в Москве, области и соседних регионах, но и гораздо южнее, отметил глава Гидрометцентра.

Ранее ученые нашли способ ускорить компьютерное прогнозирование погоды в 10 раз.

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