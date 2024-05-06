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В День Победы на выставке «Россия» расскажут о героизме бойцов спецоперации

На ВДНХ откроют выставку «Русский стиль: сталь» в честь бойцов СВО

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

На форуме «Россия» на стенде Донецкой народной республики откроется выставка «Русский стиль: сталь», посвященная мужеству бойцов специальной военной операции и жителей Донбасса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Авторы проекта, который реализуется при поддержке компании «Ратник тактикал» и объединения «Творческого союза художников России» отмечают, что сталь — это материал войны, символ стойкости.

Художникам из разных городов и регионов России — от академиков и лауреатов премий до студентов художественных вузов, от живописцев до графитчиков — раздали стандартные плиты от армейских бронежилетов и предложили выразить отношение к происходящим на Донбассе событиям через образы.

«Нам долго казалось, что наши ценности и возможность мирно жить, воспитывать детей, работать, говорить на родном языке — это наше само собой разумеющееся право. Его завоевали для нас наши великие предки. Сейчас наступило время для нас подтвердить это право, время защитить наши ценности и все то, во что мы верим», — говорится в описании проекта.

Проект «Русский стиль: сталь» участвует в помощи фронту и тылу, организует благотворительные выставки и аукционы.

Идеолог проекта, художник и философ Антон Беликов сейчас воюет в составе ВС РФ под Донецком.

Выставка будет проходить с 7 по 13 мая на ВДНХ в павильоне 75.

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