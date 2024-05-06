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Россиянам объяснили, как вычислить недобросовестных психологов и бизнес-тренеров

Психолог Щепилов: перед покупкой курса нужно изучить выступления специалиста

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Shutterstock

Людям, которые хотят найти хорошего онлайн-психолога или бизнес-тренера, важно послушать его выступления и почитать его экспертное мнение в социальных сетях. Об этом Pravda.Ru рассказал бизнес-тренер, психолог, эксперт по коммуникациям Сергей Щепилов.

По его словам, в ходе изучения данных материалов у желающего купить курс должно возникнуть доверие к эксперту. Если его мнение нравится человеку, можно задуматься о покупке курса, отметил психолог.

«Если же человек начинает так: «Вот у меня портфолио, вот я на Бали. У меня несколько квартир, которые я сдаю в аренду, и это позволяет мне жить безбедно. Но сейчас я вам хочу продать курс». Здесь я задаю себе вопрос: «Если у тебя есть деньги, на которые ты можешь жить, зачем ты тратишь свое драгоценное время на продажу курсов?» Можно просто выключить на этом месте или задаться вопросом: «Доверяю я этому человеку или нет?» — продолжил Щепилов.

Он добавил, что при выборе курсов стоит «руководствоваться здравым смыслом и интуицией». Можно также изучить то, какой деятельностью специалист занимался ранее.

В конце марта газета «Известия» писала, что в России планируется ввести специальное наказание для блогеров, которые предоставляют образовательные услуги населению.

Ранее маркетолог объяснила, как блогеры продают курсы на «искусственном ажиотаже».

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