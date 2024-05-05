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Кириенко и Пасечник посетили центр тестирования проекта «Время героев» в ЛНР

Леонид Пасечник поблагодарил участников проекта «Время героев» в ЛНР

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник посетили центр тестирования участников проекта «Время героев» в республике, сообщается в Telegram-канале Леонида Пасечника.

В ходе рабочей поездки Кириенко посетил склад гуманитарных грузов республиканского отделения Народного фронта, в котором волонтеры собирают и отправляют продуктовые наборы жителям освобожденных территорий.

«Искренне благодарен всем, кто помогает фронту и мирным жителям», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Также Сергей Кириенко и Леонид Пасечник провели совещание с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрием Угнивенко, в рамках которого обсудили меры улучшения качества сигнала в республике.

Как отметил Леонид Пасечник, в ближайшее время в ЛНР начнет действовать установка антенн «Русского мира».

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