Получившего двойной перелом черепа вратаря ЦСКА выписали

Голкипера столичного ЦСКА Владислава Торопа выписали из клинического диагностического центра Москвы, сообщает пресс-служба красно-синих.

На выходе из медучреждения 20-летнего вратаря поприветствовали фанаты армейского клуба баннером с текстом: «Слава, будь здоров!»

«Впереди Славе предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении.

На 36-й минуте игры Кубка России с петербургским «Зенитом» Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. 17 мая ему была проведена операция.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

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